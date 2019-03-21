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Голова ТСК: справи нападів на активістів на Київщині "завалені"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Практично всі справи щодо нападів на громадських активістів у Київській області належним чином не розслідувались, були закриті або "завалені" правоохоронцями. Про це повідомив народний депутат України, голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів Борислав Береза у коментарі кореспонденту УНН.

Голова ТСК: справи нападів на активістів на Київщині "завалені"

"Ті люди, які вели справи (щодо нападів на громадських активістів Київщини – ред.) і їх закрили або завалили, уже не працюють у правоохоронних органах – всі вони пішли або на підвищення, або пішли працювати у новостворені правоохоронні органи, або взагалі звільнились. Коли ми розібрались, що в жодній зі справ ми не знайшли виконавців або замовників, ми зрозуміли, що треба з цим розбиратися. Тому що так не може бути, що людей б'ють, а правоохоронці та вищі посадові області багатіють. І з цим треба боротися", - зазначив нардеп.

За його словами, сьогодні на засіданні члени ТСК заслуховували справу Ноздровської і справи щодо нападів на громадських активістів у Київській області. Як зазначив Береза, майже всі вони відбуваються в Коцюбинському, Ірпені або в Бучі.

При цьому він додав, що нинішнє засідання ТСК було проігнороване правоохоронними органами, тому члени комісії планують запросити їх на наступне засідання.

"Ми вирішили провести ще одне засідання – на нього будуть запрошені всі, хто сьогодні не зміг або не захотів приїхати або навіть побоявся приїхати, і будуть присутні всі представники суспільства, у яких є дуже багато запитань до правоохоронців", - додав голова ТСК.

Нагадаємо, ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів не задоволена ходом розслідування нападів на активістів Київської області.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 28 січня заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк та Катерину Дуняк, матір вбитої Ірини Ноздровської.

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