Голос бізнесу поза увагою: UBTA просить Раду не підтримувати суперечливі законопроекти щодо екологічного контролю

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 13624 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 51772 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 137587 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 174160 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 156582 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 157475 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 108284 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87952 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 206782 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89490 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
77%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 89347 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 30382 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 43271 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 52234 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 68914 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 173796 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 206779 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 298538 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 463487 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 447602 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 14634 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 39428 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 44457 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 44618 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 45276 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Голос бізнесу поза увагою: UBTA просить Раду не підтримувати суперечливі законопроекти щодо екологічного контролю

Київ • УНН

 • 39962 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Український бізнес закликає зупинити розгляд двох законопроектів, які можуть призвести до непідйомного навантаження на вітчизняних виробників та повної зупинки їх діяльності, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію UBTA.

Голос бізнесу поза увагою: UBTA просить Раду не підтримувати суперечливі законопроекти щодо екологічного контролю

Йдеться про законопроекти:

  • “Про державний екологічний контроль” № 3091
  • “Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності” № 4167

“Проект № 4167 зобов’язує український бізнес перейти на нові жорсткі нормативи викидів і змінити технології за чотири роки — надзвичайно короткий період часу за умов відсутності інвестицій під час економічної кризи, у той час, коли європейські держави робили це поступово протягом двох десятиліть. Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ), які проект передбачає повністю узгодити із нормами ЄС, може призвести до повної або часткової зупинки роботи деяких підприємств через порушення надто суворих екологічних обмежень”, — пояснюють в Асоціації.

Відзначається, що законопроект № 4167 у поточній редакції визнаний Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) загрозою для економічної безпеки України, його визначено як такий, що несе значні негативні соціальні та економічні наслідки і не може бути підтриманий ВРУ.

“У свою чергу, проект закону № 3091 створює надзвичайно високий тиск на підприємців через низку юридичних аспектів. Зокрема, у проекті закладено можливість безпідставного проведення позапланових перевірок, у будь-який час та без попередження — для цього достатньо звернення активної групи осіб або органу виконавчої влади.

В цілому, модель правового регулювання здійснення контрольних заходів, запропонована у проекті закону № 3091, порушує загальний принцип пропорційності, спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного балансу приватних і публічних інтересів, відповідно до якого цілі обмежень прав мають бути істотними, а засоби їх досягнення обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються”, — наголошено в заяві.

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) та інші бізнес-спільноти, а також окремі підприємства, направляли листи голові комітету з питань екологічної політики і природокористування Верховної Ради Олегу Бондаренку з проханням ухвалити проекти на доопрацювання, але з огляду на рішення засідання комітету 12 травня рекомендувати для ухвалення їх за основу у поточній редакції, пропозиції щодо вирішення критичних недоліків враховано не було.

За даних обставин, UBTA звернулась до голови Верховної Ради України, парламентських комітетів та голів депутатських фракцій не підтримувати проекти законів “Про державний екологічний контроль” № 3091 та “Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності” № 4167 у поточних редакціях. Представники бізнесу сподіваються на те, що їх позиція буде почута та врахована при ухваленні цих законів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$63.87
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36