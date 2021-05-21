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Голос бизнеса без внимания: UBTA просит Раду не поддерживать противоречивые законопроекты об экологическом контроле

Киев • УНН

 • 39962 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинский бизнес призывает остановить рассмотрение двух законопроектов, которые могут привести к неподъемной нагрузке на отечественных производителей и полной остановке их деятельности, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию UBTA.

Голос бизнеса без внимания: UBTA просит Раду не поддерживать противоречивые законопроекты об экологическом контроле

Речь идет о законопроектах:

  • "О государственном экологическом контроле" № 3091
  • "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" № 4167

"Проект № 4167 обязывает украинский бизнес перейти на новые жесткие нормативы выбросов и изменить технологии за четыре года - очень короткий период времени при отсутствии инвестиций во время экономического кризиса, в то время, когда европейские государства делали это постепенно в течение двух десятилетий. Наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), которые проект предусматривает полностью согласовать с нормами ЕС, может привести к полной или частичной остановке работы некоторых предприятий за нарушения слишком строгих экологических ограничений", - поясняют в Ассоциации.

Отмечается, что законопроект № 4167 в текущей редакции признан Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) угрозой для экономической безопасности Украины, он определен как несущий значительные негативные социальные и экономические последствия и не может быть поддержан ВРУ.

"В свою очередь, проект закона № 3091 создает чрезвычайно высокое давление на предпринимателей из-за ряда юридических аспектов. В частности, в проекте заложена возможность безосновательного проведения внеплановых проверок, в любое время и без предупреждения - для этого достаточно обращения активной группы лиц или органа исполнительной власти.

В целом, модель правового регулирования осуществления контрольных мероприятий, предложенная в проекте закона № 3091, нарушает общий принцип пропорциональности, направленный на обеспечение в правовом регулировании разумного баланса частных и публичных интересов, согласно которому цели ограничений прав должны быть существенными, а средства их достижения обоснованными и минимально обременительными для лиц, чьи права ограничиваются ", - отмечается в заявлении.

Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) и другие бизнес-сообщества, а также отдельные предприятия, направляли письма председателю комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Олегу Бондаренко с просьбой принять проекты на доработку, но учитывая решение заседания комитета 12 мая рекомендовать для принятия их за основу в текущей редакции, предложения по решению критических недостатков учтено не было.

При данных обстоятельствах, UBTA обратилась к председателю Верховной Рады Украины, парламентских комитетам и председателям депутатских фракций не поддерживать проекты законов "О государственном экологическом контроле" № 3091 и "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" № 4167 в текущих редакциях. Представители бизнеса надеются на то, что их позиция будет услышана и учтена при принятии этих законов.

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