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Гол Яремчука не врятував “Гент” від поразки в Лізі Європи

Київ • УНН

 • 10901 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У матчі п’ятого туру групового раунду Ліги Європи бельгійський “Гент” нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному полі приймав чеський “Слован” із Ліберця. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.

Український футболіст вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку та відзначився забитим м’ячем. Утім, влучний удар форварда не допоміг його команді здобути бодай нічию — 1:2.

Щодо інших українців “Гента”, то Роман Безус вийшов на заміну на 62-й хвилині, а Ігор Пластун увесь поєдинок провів на лаві для запасних.

Зауважимо, що не маючи в активі очок, “Гент” посідає останню сходинку в турнірній таблиці квартету L.

Українські Національні Новини

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