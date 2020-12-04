Гол Яремчука не врятував “Гент” від поразки в Лізі Європи

Український футболіст вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку та відзначився забитим м’ячем. Утім, влучний удар форварда не допоміг його команді здобути бодай нічию — 1:2.

Щодо інших українців “Гента”, то Роман Безус вийшов на заміну на 62-й хвилині, а Ігор Пластун увесь поєдинок провів на лаві для запасних.

Зауважимо, що не маючи в активі очок, “Гент” посідає останню сходинку в турнірній таблиці квартету L.