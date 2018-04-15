Гол Коноплянки допоміг "Шальке" обіграти команду Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Гельзенкірхенське "Шальке" вийшло переможцем з "рурського дербі" проти дортмундської "Борусії" в рамках 30-го туру німецької Бундесліги, передає УНН.
На 50 хвилині на "Фельтінс-Арені" в Гельзенкірхені Євген Коноплянка реалізував момент – з передачі Каліджурі українець точно пробив у ближній кут Бюркі. Остаточні цифри на табло встановив Налдо на 82-й хвилині – 2:0.
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Відзначимо, що Коноплянка провів на полі повний поєдинок і зіграв за "кобальтових" перший поєдинок починаючи з 9 березня. Андрій Ярмоленко пробув всю зустріч на лаві запасних "джмелів".
Зауважимо, що "Шальке" з 55 очками посідає другий щабель турнірної таблиці і випереджає "Борусію" на чотири бали.