Гол Коноплянки помог "Шальке" обыграть команду Ярмоленко

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 11094 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 45799 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 89107 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107793 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115532 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128826 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144821 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147817 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 190194 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Гол Коноплянки помог "Шальке" обыграть команду Ярмоленко

Гол Коноплянки помог "Шальке" обыграть команду Ярмоленко

Киев  •  УНН

 • 13284 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Гельзенкирхенский "Шальке" вышел победителем из "рурского дерби" против дортмундской "Боруссии" в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги, передает УНН.

На 50 минуте на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене Евгений Коноплянка реализовал момент - с передачи Калиджури украинец точно пробил в ближний угол Бюрки. Окончательные цифры на табло установил Налдо на 82-й минуте - 2:0.

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Отметим, что Коноплянка провел на поле полный поединок и сыграл за "кобальтовых" первый поединок начиная с 9 марта. Андрей Ярмоленко провел всю встречу на скамейке запасных "шмелей".

Заметим, что "Шальке" с 55 очками занимает вторую ступень турнирной таблицы и опережает "Боруссию" на четыре балла.

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