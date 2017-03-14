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“Глід” вже перетворився на “алкогольний” бренд — експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Вартість аптечного лосьйону “Глід” за 100 мг становить близько 7 грн. Це значно дешевше за легальний алкоголь, виробництво якого продовжує падіння. І така тенденція вже не дивує експертів, які наголошують на проблемах доступності сурогатів та на неврегульованості ринку спиртовмісних розчинів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач, передає УНН.

"Глід” став брендом. Глід для ванн і глід-ліки. А нижче, на фото — Глід-лосьйон. Йому не потрібна реклама. Попит забезпечує наднизька ціна. 6,95 грн / 100 мл косметичного засобу міцністю 70% алк. дорівнюють 175 мл. горілки. Дві пляшечки вартують як 0,5 л. пива. 10 лосьйонів дорівнюють ціні 0,5 л. горілки. І без обмежень (на продаж, — ред.) за місцем, часом і віком. Без ліцензії.

У січні 2017 року виробництво пива впало на 11,6%, а горілки — на 18%. І я не здивований“, — зазначив він.

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За словами експерта виявлений та заарештований правоохоронцями глід, це звичайно, добре, але в країні проблема високої доступності сурогатів залишиться не вирішеною.

“Проблема високої доступності сурогатів залишиться. Як залишається неврегульованим і обіг цих спиртовмісних сумішей. І якщо в країні не проявиться новий спалах алкоцида — то теж добре”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading (ТМ “Medoff”, “Arctica”, “Рідна Роса”, “М’рная”, “Коктебель”) Ольги Івушкіної щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю. 

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