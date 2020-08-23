Глава європейської дипломатії: ЄС не збирається перетворювати Білорусь на другу Україну

"Випадок Білорусі непорівнянний з Україною. Між європейським прагненням і зв'язком з Росією виникло протиріччя, протестуючі несли європейські прапори", - сказав Боррель.

За його словами, тоді протест мав "геополітичний вимір", наразі ж білоруси "не сперечаються, мама або тато" - вони просто вимагають режиму цивільних свобод і прав.

"І ЄС теж не збирається перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми повинні просувати політичну реформу, але не виступати в ролі фактора, що спотворює, як нас можуть сприймати з російської сторони. Ця напруженість між Європою і Росією закінчилася перестрілкою, насильством і розпадом української території, який триває досі. Сьогоднішня проблема для білорусів не в виборі між Росією і Європою, а в досягненні свободи і демократії, які є основними цінностями Європейського Союзу і які ми будемо тому підтримувати", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНН, зовнішньополітична служба ЄС почала розробку списку санкцій стосовно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів в Білорусі.