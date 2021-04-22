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Глава ТСК по "Укрзалізниці" пообіцяла розкрити зарплати членів Наглядової ради

Глава ТСК по "Укрзалізниці" пообіцяла розкрити зарплати членів Наглядової ради

Київ • УНН

 • 19919 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Засекречені зарплати керівництва "Укрзалізниці" і членів Наглядової ради на тлі мільярдних збитків держкомпанії - неприпустимі. Про це заяівіла голова Тимчасової слідчої комісії парламенту, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, передає УНН.

Цитата:

"Чи знаєте Ви, яку зарплату отримують члени правління та Наглядової Ради за мільярдні збитки "Укрзалізниці"? Ми, звичайно, не могли пройти повз цього делікатного питання. В рамках перевірки ефективності діяльності Наглядової Ради та правління направили відповідний запит. У відповідь почули, що інформація - конфіденційна. І не може розголошуватися навіть народним депутатам", - обурилася вона.

Деталі

Гришина вважає абсурдним виплату мільйонів на зарплату менеджменту тоді, як кероване ними держпідприємства йде в "мінус".

"Хіба припустимо, щоб у державній залізниці були мільярдні втрати, залізничники не мали гідних зарплат, пасажири - гідних послуг, натомість правління і Наглядова Рада щорічно отримували мільйони? Та ще й розважалися, користувалася літаками і готелями за рахунок українців. І все це ховалося від суспільства", - зазначає вона.

Гришина пообіцяла, що запитів в "Укрзалізницю" буде направлено рівно стільки, скільки необхідно для розкриття інформації.

Вона також звернула увагу керівництва "Укрзалізниці" на Закон "Про доступ до публічної інформації", який забороняє приховувати важливу для суспільства інформацію, тим більше, коли мова про державне підприємство.

"Ми дізнаємося, скільки отримують люди, що керують стратегічним підприємством, яке зараз в кризовому стані. Це стосується не тільки "Укрзалізниці". Абсолютно впевнена, що інформація про заробітні плати чиновників, які працюють в державних підприємствах, не може бути закритою", - підкреслила нардеп.

Вона додала, що фракція "Слуга народу" подала законопроект авторства Руслана Стефанчука, яким забороняється обмежувати доступ до інформації про розміри оплати праці, винагород та додаткового блага керівників держпідприємств, а також членів правління і наглядової ради компаній, в яких 50+% акцій належать державі, додає Гришина.

"Законопроект вже прийнятий в першому читанні, і я впевнена, незабаром стане законом. А поки робимо це в ручному режимі", - резюмувала вона.

Доповнення

ТСК по оцінці критичного стану "Укрзалізниці" створена в кінці січня. Очолила слідчу комісію Юлія Гришина. В рамках слідства буде перевірено ефективність менеджменту держкомпанії і коефіцієнт корисної дії (KPI) членів Наглядової ради. Крім того, очікується встановити причини зубожіння "Укрзалізниці" і залучити до відповідальності винних. Під перевірку підпадають також правоохоронці, які могли проявити бездіяльність і службову недбалість, наглядаючи за державним активом. За словами Гришиной, ознаки такої халатності вже спостерігаються.

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