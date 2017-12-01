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Глава МЗС Польщі: переговори з Україною щодо ексгумації відновляться 4 або 5 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства Польщі заявив про спробу повернутися до польсько-українських розмов на тему проведення ексгумацій у польських місцях поховання на території України у найближчі дні, а саме – 4-5 грудня, передає УНН.

“Така зустріч запланована на 4 або 5 грудня. Маємо надію, що тоді буде прийняте рішення про повернення до ексгумацій”, — сказав міністр Вітольд Ващиковський в інтерв’ю wPolityce.pl.

На запитання про те, чи є шанс відновити ексгумаційні роботи в Україні, міністр відповів, що є “спроба повернення до польсько-українських перемовин” з участю віце-прем’єра Пйотра Ґлінського.

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Як додав глава МЗС, польська сторона “не припиняє зусиль”, щоб відновити розмови. “Ми також вважаємо, що це питання, які можна вирішити без витрат”, — задекларував міністр Вітольд Ващиковський.

Політик нагадав, що торік у грудні, при нагоді приїзду президента України Петра Порошенка до Варшави, президент Польщі Анджей Дуда запропонував створити процес польсько-українського примирення на зразок процесу Яд Вашем в Ізраїлі. Ідея полягає в тому, щоб знаходити поляків та українців, які в складний історичний період допомагали собі взаємно. За словами глави МЗС, цю декларацію повторено під час зустрічі українського президента з польською прем’єркою Беатою Шидло.

“Порошенко запропонував, щоб над цим питанням зосередилися міністри закордонних справ”, — сказав міністр Вітольд Ващиковський, і додав, що протягом року не було жодної реакції української сторони.

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Знову це питання порушено минулого тижня на саміті Східного партнерства — відбулася коротка розмова президента України з очільницею польського уряду Беатою Шидло.

“Президент Порошенко закликав залишити цю справу історикам; ми відповіли, що створили Форум польсько-української співпраці, в якому якраз є історики і вчені. Головою цього форуму з польського боку є пан доктор Ян Маліцький з Варшавського університету. Проте, українська сторона не почала співпраці з ним”, — сказав міністр Вітольд Ващиковський.

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