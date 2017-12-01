Глава МИД Польши: переговоры с Украиной по эксгумации возобновятся 4 или 5 декабря

"Такая встреча запланирована на 4 или 5 декабря. Надеемся, что тогда будет принято решение о возвращении к эксгумации", - сказал министр Витольд Ващиковский в интервью wPolityce.pl.

На вопрос о том, есть ли шанс восстановить эксгумационные работы в Украине, министр ответил, что есть "попытка возвращения к польско-украинским переговорам" с участием вице-премьера Пйотра Ґлинського.

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Как добавил глава МИД, польская сторона "не прекращает усилий", чтобы восстановить разговор.

"Мы также считаем, что это вопросы, которые можно решить без затрат", - задекларировал министр Витольд Ващиковский.

Политик напомнил, что в декабре прошлого года, при случае приезда Президента Украины Петра Порошенко в Варшаву, президент Польши Дуда предложил создать процесс польско-украинского примирения вроде процесса Яд Вашем в Израиле. Идея заключается в том, чтобы находить поляков и украинцев, которые в сложный исторический период помогали себе взаимно. По словам главы МИД, эту декларацию повторено во время встречи украинского президента с польским премьером Шидло.

"Порошенко предложил, чтобы над этим вопросом сосредоточились министры иностранных дел", - сказал министр Витольд Ващиковский, и добавил, что в течение года не было никакой реакции украинской стороны.

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Опять этот вопрос был поднят на прошлой неделе на саммите Восточного партнерства - состоялся короткий разговор Президента Украины с главой польского правительства Шидло.

"Президент Порошенко призвал оставить это дело историкам; мы ответили, что создали Форум польско-украинского сотрудничества, в котором как раз есть историки и ученые. Председателем этого форума с польской стороны является господин доктор Ян Малицкий из Варшавского университета. Однако, украинская сторона не стала сотрудничасть с ним", - сказал министр Витольд Ващиковский.

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