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Глава МЗС Ізраїлю відвідав Єгипет вперше за останні 13 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі прибув до Каїра у неділю для переговорів зі своїм єгипетським колегою Самехі Шукрі, щоб зосередити увагу на відновленні Гази і обговорити можливу операцію обміну полоненими з ХАМАС. Про це повідомляє Times of Israel, інформує УНН.

Глава МЗС Ізраїлю відвідав Єгипет вперше за останні 13 років

Деталі

Це перший візит за майже 13 років, коли міністр закордонних справ Ізраїлю офіційно відвідав Єгипет, а Ципі Лівні останній раз відвідала його в грудні 2008 року.

Переговори будуть стосуватися зміцнення двосторонніх зв'язків, а також зусиль по зміцненню режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупованням ХАМАС після 11-денного раунду запеклих боїв на початку цього місяця в секторі Газа і навколо нього.

Ашкеназі написав у Твіттері, що на тлі обговорень відновлення Гази слід підкреслити, що Ізраїль "перш за все" прихильний поверненню ізраїльських полонених, утримуваних ХАМАСом в Газі.

Контекст

Два ізраїльські мирні жителі і тіла двох солдатів Армії оборони Ізраїлю в даний час утримуються в Газі. ХАМАС також тримає тіла Орона Шауля і Хадара Голдіна, двох солдатів ЦАХАЛу, які загинули під час війни в Газі 2014 року.

Нетаньяху і ізраїльський уряд піддалися різкій критиці за те, що не зажадали обміну полоненими в рамках початкової угоди з припинення недавніх бойових дій.

Міністр оборони Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не допустить повного відновлення Гази або доставки будь-якої допомоги, що не носить гуманітарного характеру, до тих пір, поки терористична група не звільнить двох ізраїльських цивільних осіб і два тіла.

Представники ХАМАС, заявили у відповідь, що їх "не можна шантажувати".

Доповнення

Режим припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС вступив в силу 21 травня о 2 годині ночі п'ятниці за місцевим часом. За 11 днів конфлікту загинули понад 200 осіб, більшість - в секторі Газа.

За даними палестинської сторони, на даний момент в секторі Газа загинули щонайменше 243 мирних жителя, близько 100 з них - жінки і діти. Ізраїль стверджує, що щонайменше 150 бойовиків загинули.

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