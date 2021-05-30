Глава МЗС Ізраїлю відвідав Єгипет вперше за останні 13 років

Деталі

Це перший візит за майже 13 років, коли міністр закордонних справ Ізраїлю офіційно відвідав Єгипет, а Ципі Лівні останній раз відвідала його в грудні 2008 року.

Переговори будуть стосуватися зміцнення двосторонніх зв'язків, а також зусиль по зміцненню режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупованням ХАМАС після 11-денного раунду запеклих боїв на початку цього місяця в секторі Газа і навколо нього.

Ашкеназі написав у Твіттері, що на тлі обговорень відновлення Гази слід підкреслити, що Ізраїль "перш за все" прихильний поверненню ізраїльських полонених, утримуваних ХАМАСом в Газі.

Контекст

Два ізраїльські мирні жителі і тіла двох солдатів Армії оборони Ізраїлю в даний час утримуються в Газі. ХАМАС також тримає тіла Орона Шауля і Хадара Голдіна, двох солдатів ЦАХАЛу, які загинули під час війни в Газі 2014 року.

Нетаньяху і ізраїльський уряд піддалися різкій критиці за те, що не зажадали обміну полоненими в рамках початкової угоди з припинення недавніх бойових дій.

Міністр оборони Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не допустить повного відновлення Гази або доставки будь-якої допомоги, що не носить гуманітарного характеру, до тих пір, поки терористична група не звільнить двох ізраїльських цивільних осіб і два тіла.

Представники ХАМАС, заявили у відповідь, що їх "не можна шантажувати".

Доповнення

Режим припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС вступив в силу 21 травня о 2 годині ночі п'ятниці за місцевим часом. За 11 днів конфлікту загинули понад 200 осіб, більшість - в секторі Газа.

За даними палестинської сторони, на даний момент в секторі Газа загинули щонайменше 243 мирних жителя, близько 100 з них - жінки і діти. Ізраїль стверджує, що щонайменше 150 бойовиків загинули.