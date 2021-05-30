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Глава МИД Израиля посетил Египет впервые за последние 13 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прибыл в Каир в воскресенье для переговоров со своим египетским коллегой Самехи Шукри, чтобы сосредоточить внимание на восстановлении Газы и обсудить возможную операцию обмена пленными с ХАМАС. Об этом сообщает Times of Israel, информирует УНН.

Глава МИД Израиля посетил Египет впервые за последние 13 лет

Детали

Это первый визит за почти 13 лет, когда министр иностранных дел Израиля официально посетил Египет, а Ципи Ливни последний раз посетила его в декабре 2008 года.

Переговоры будут касаться укрепления двусторонних связей, а также усилий по укреплению режима прекращения огня между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС после 11-дневного раунда ожесточенных боев в начале этого месяца в секторе Газа и вокруг него.

Ашкенази написал в Твиттере, что на фоне обсуждений восстановление Газы следует подчеркнуть, что Израиль "прежде всего" привержен возвращению израильских пленных, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

Контекст

Два израильских мирных жителя и тела двух солдат Армии обороны Израиля в настоящее время содержатся в Газе. ХАМАС также держит тела Орона Шауля и Хадара Голдина, двух солдат ЦАХАЛа, погибших во время войны в Газе в 2014 году.

Нетаньяху и израильское правительство подверглись резкой критике за то, что не потребовали обмена пленными в рамках начального соглашения по прекращению недавних боевых действий.

Министр обороны Бенни Ганц заявил, что Израиль не допустит полного восстановления Газы или доставки любой помощи, которая не носит гуманитарного характера, до тех пор, пока террористическая группа не освободит двух израильских гражданских лиц и два тела.

Представители ХАМАС заявили в ответ, что их "нельзя шантажировать".

Дополнение

Режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС вступил в силу 21 мая в 2 часа ночи пятницы по местному времени. За 11 дней конфликта погибли более 200 человек, большинство - в секторе Газа.

По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе Газа погибли по меньшей мере 243 мирных жителя, около 100 из них - женщины и дети. Израиль утверждает, что не менее 150 боевиков погибли.

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