Глава британської опозиції закликав серйозно віднестися до інформації з скандального інтерв'ю Маркл

Деталі

“Дуже сумно бачити подібну плутанину в сім’ї. Теми расизму і психічного стану, які підняла Меган, дуже серйозні. Це нагадування про те, що занадто багато людей стикаються з расизмом у Британії в XXI столітті. До цього потрібно поставитися дуже серйозно”, — зазначив Стармер, відвідуючи школу на сході Лондона в день відновлення занять в класах в Англії в рамках поетапного зняття коронавірусних обмежень.

“Не можна судити кого б то не було за кольором шкіри або психікою. Це більш глибоке питання, ніж просто королівська сім’я. Протягом багатьох років ми не приділяли достатньої уваги цій проблематиці і відкладали цю дискусію на потім”, — зазначив лідер лейбористів, слова якого наводять ЗМІ.

У свою чергу представник прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона заявив, що глава уряду не дивився інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл американській телекомпанії CBS. “Заяви, які прозвучали в інтерв’ю, є справою Букінгемського палацу. Прем’єр раніше давав зрозуміти, що расизму немає місця в суспільстві”, — цитує агентство Reuters висловлювання офіційного представника Джонсона.

Контекст

Інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі вийшло в ефір CBS в неділю ввечері. Під час бесіди герцогиня Сассекська розповіла, що була шокована “розмовами про те, наскільки темною може бути шкіра” її сина Арчі, коли він народиться. Крім того, вона підкреслила, що під час вагітності буквально була готова дійти до самогубства через тиск, що чиниться деякими представниками королівської сім’ї, а також ЗМІ та соцмережі. За спогадами герцогині, вона “просто не хотіла більше жити”, і це “була вельми явна, реальна, лякаюча і постійна думка”. Маркл також назвала себе жертвою “справжньою наклепницької кампанії”.