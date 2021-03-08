Глава британської опозиції закликав серйозно віднестися до інформації з скандального інтерв'ю Маркл

ukru
21:00 • 34090 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 73514 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 60178 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101239 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 68857 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97836 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116704 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144758 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184237 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312342 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104231 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102143 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105826 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101396 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97546 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60884 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312342 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246303 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339959 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64672 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110222 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111003 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107958 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121387 перегляди
Актуальне
Глава британської опозиції закликав серйозно віднестися до інформації з скандального інтерв'ю Маркл

Глава британської опозиції закликав серйозно віднестися до інформації з скандального інтерв'ю Маркл

Київ • УНН

 • 37132 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Голова опозиційної Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер закликав громадськість серйозно поставитися до слів герцогині Сассекської Меган Маркл про те, що представники королівської сім’ї були стурбовані кольором шкіри її майбутньої дитини, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

“Дуже сумно бачити подібну плутанину в сім’ї. Теми расизму і психічного стану, які підняла Меган, дуже серйозні. Це нагадування про те, що занадто багато людей стикаються з расизмом у Британії в XXI столітті. До цього потрібно поставитися дуже серйозно”, — зазначив Стармер, відвідуючи школу на сході Лондона в день відновлення занять в класах в Англії в рамках поетапного зняття коронавірусних обмежень.

“Не можна судити кого б то не було за кольором шкіри або психікою. Це більш глибоке питання, ніж просто королівська сім’я. Протягом багатьох років ми не приділяли достатньої уваги цій проблематиці і відкладали цю дискусію на потім”, — зазначив лідер лейбористів, слова якого наводять ЗМІ.

У свою чергу представник прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона заявив, що глава уряду не дивився інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл американській телекомпанії CBS. “Заяви, які прозвучали в інтерв’ю, є справою Букінгемського палацу. Прем’єр раніше давав зрозуміти, що расизму немає місця в суспільстві”, — цитує агентство Reuters висловлювання офіційного представника Джонсона.

Контекст

Інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі вийшло в ефір CBS в неділю ввечері. Під час бесіди герцогиня Сассекська розповіла, що була шокована “розмовами про те, наскільки темною може бути шкіра” її сина Арчі, коли він народиться. Крім того, вона підкреслила, що під час вагітності буквально була готова дійти до самогубства через тиск, що чиниться деякими представниками королівської сім’ї, а також ЗМІ та соцмережі. За спогадами герцогині, вона “просто не хотіла більше жити”, і це “була вельми явна, реальна, лякаюча і постійна думка”. Маркл також назвала себе жертвою “справжньою наклепницької кампанії”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79