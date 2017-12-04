ГК "Мотор" завершив груповий етап перемогою над лідером Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Запорізький “Мотор” здобув шосту перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2017/18, обігравши у Харкові лідера секстету D “Монпельє”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
У першій половині гра була рівною. Господарі в кінцівці зуміли закинути 4 м’ячі поспіль і пішли в невеликий відрив. Однак на перерву команди пішли за рахунку 14:12 на користь “Мотора”.
У другому таймі гостям вдалося спочатку зрівняти рахунок, а потім вони двічі виходили вперед. Однак ближче до кінцівці “Мотор” перехопив ініціативу. Підопічні Патрика Ромбеля за три хвилини до кінця вели 30:27. Однак французи на останній хвилині вирівняли становище. При рахунку 30:29 розігруючий запорожців Айденас Малашінскас не реалізував семиметровий, і через кілька секунд “Монпельє” закинув у відповідь. Однак в останній атаці при чисельній більшості українці вирвали перемогу завдяки точному кидку Бориса Пухівського на останній секунді. Як підсумок — 31:30 на користь “Мотора”.
Найрезультативнішим у складі господарів став білоруський плеймейкер Борис Пуховський, який виконав 13 кидків і записав на свій рахунок 8 голів. 6 м’ячів у литовця Айденаса Малашінскаса.
Запорожці, які гарантували собі місце в наступному раунді, мають в активі 15 очок після 10-ти турів і пробилися до плей-оф з другого місця в секстеті D.
Зауважимо, що український клуб через два роки зіграє з віце-чемпіоном Данії “Скьєрном”. “Мотор” і “Скьєрн” грали в Лізі чемпіонів два роки тому. Тоді команди виявилися в одній групі. Запорожці вдома впевнено обіграли данців — 31:26, а на виїзді суперники зіграли в результативну нічию — 36:36.