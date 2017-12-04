ГК "Мотор" завершил групповой этап победой над лидером Лиги чемпионов

В первой половине игра была равной. Хозяева в концовке сумели забросить 4 мяча подряд и ушли в небольшой отрыв. Однако на перерыв команды ушли при счете 14:12 в пользу “Мотора”.

Во втором тайме гостям удалось сначала сравнять счет, а затем они дважды выходили вперед. Однако ближе к концовке “Мотор” перехватил инициативу. Подопечные Патрика Ромбеля за три минуты до конца вели 30:27. Однако французы на последней минуте выровняли положение. При счете 30:29 разыгрывающий запорожцев Айденас Малашинскас не реализовал семиметровый, и через несколько секунд “Монпелье” забросил в ответ. Однако в последней атаке при численном большинстве украинцы вырвали победу благодаря точному броску Бориса Пухивского на последней секунде. Как итог — 31:30 в пользу “Мотора”.

Самым результативным в составе хозяев стал белорусский плеймейкер Борис Пухивский, который выполнил 13 бросков и записал на свой счет 8 голов. 6 мячей в литовца Айденаса Малашинскаса.

Запорожцы, которые гарантировали себе место в следующем раунде, имеют в активе 15 очков после 10-ти туров и пробились в плей-офф со второго места в секстете D.

Заметим, что украинский клуб через два года сыграет с вице-чемпионом Дании “Скьерном”. “Мотор” и “Скьерн” играли в Лиге чемпионов два года назад. Тогда команды оказались в одной группе. Запорожцы дома уверенно обыграли датчан — 31:26, а на выезде соперники сыграли в результативную ничью — 36:36.