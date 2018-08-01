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Геращенко розповів, як затримали вбивцю ветерана АТО Олешка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Підозрювані у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка в Бердянську Запорізької області після злочину змінили автомобіль, але кілер не здогадався збрити свою бороду, яка і була вказана в орієнтуванні як особлива прикмета. Про це повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Дякую співробітникам поліції Запорізької області за ефективні та професійні дії із затримання кілера і його пособників, які організували вбивство ветерана АТО Віталія Олешка в Бердянську... Злочинці після вбивства Віталія змінили машину і думали, що їх не зможуть встановити та затримати. Однак кілер не здогадався збрити свою бороду, яка і була вказана в орієнтуванні всім постам поліції як особлива прикмета", - зазначив він.

За словами Геращенка, тепер, після затримання кілера і його пособників, поліції залишилося з'ясувати мотив вбивства, а також визначити всіх, хто міг мати до нього стосунок.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО Віталія Олешка. Через вбивство у Бердянську відкрили провадження. Вбивцю Олешка затримали біля Мелітополя. Поліція розглядає дві версії вбивства екс-бійця АТО.

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