Геращенко рассказал, как поймали убийцу ветерана АТО Олешко

"Благодарю сотрудников полиции Запорожской области за эффективные и профессиональные действия по задержанию киллера и его пособников, организовавших убийство ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске... Преступники после убийства Виталия сменили машину и думали, что их не смогут установить и задержать. Однако киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета", - отметил он.

Со слов Геращенко, теперь, после задержания киллера и его пособников, полиции осталось выяснить мотив убийства, а также определить всех, кто мог иметь к нему отношение.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО Виталия Олешко. Из-за убийства в Бердянске открыли производство. Убийцу Олешко задержали возле Мелитополя. Полиция рассматривает две версии убийства экс-бойца АТО.