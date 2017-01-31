Генштаб РФ дав наказ атакувати Авдіївку – З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Генеральний штаб ЗС РФ дав наказ атакувати українські позиції в Авдіївці. Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Наказ атакувати Авдіївку і здійснити прорив вглиб нашої території дав ГШ ЗС РФ — прямий засновник і керівник російських терористичних банд „лднр“, безумовно за вказівкою Путіна.
Мета — черговий шантаж і спроба залякування української сторони задля можливих поступок Кремлю в рамках „мінського процесу“”, — наголосив він.
За його словами, російсько-терористичні війська гатять по житлових кварталах Авдіївки і позиціях сил АТО зі всього: РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, ствольна артилерія 122-152 мм, міномети всіх калібрів.
“Обстріли терористів здійснюються з території житлових кварталів Донецька. Про це повідомили і відзняли на відео самі дончани, шоковані цинізмом бойовиків”, — уточнив він.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.