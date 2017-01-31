Генштаб РФ дал приказ атаковать Авдеевку - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Генеральный штаб ВС РФ дал приказ атаковать украинские позиции в Авдеевке. Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.
"Приказ атаковать Авдеевку и осуществить прорыв вглубь нашей территории дал ГШ ВС РФ - прямой основатель и руководитель российских террористических банд "лднр", безусловно по указанию Путина.
Цель - очередной шантаж и попытка запугивания украинской стороны для возможных уступок Кремлю в рамках "минского процесса", - подчеркнул он.
По его словам, российско-террористические войска стреляют по жилым кварталам Авдеевки и позициям сил АТО из всего: РСЗО БМ-21 "Град", танки, ствольная артиллерия 122-152 мм, минометы всех калибров.
"Обстрелы террористов осуществляются с территории жилых кварталов Донецка. Об этом сообщили и отсняли на видео сами дончане, шокированные цинизмом боевиков", - уточнил он.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехстороннего контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.