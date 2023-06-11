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Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 11 червня, повідомляє УНН.

Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Цитата

«Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БпЛА типу “Shahed-131/136”. Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», - повідомили у Генштабі.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація за напрямами

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка та Торське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районі Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав, там же завдав авіаційних ударів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Благодатне та Нескучне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацькогт Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли, зокрема, населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Очаків Миколаївської області.

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