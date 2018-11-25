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СБУ проводить слідчі дії за фактом нападу росіян на українські кораблі

СБУ проводить слідчі дії за фактом нападу росіян на українські кораблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба безпеки України розпочала слідчі дії за фактом нападу військових РФ на українські кораблі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Генерального прокурора України.

“Спільно з СБУ здійснено реєстрацію та проводяться невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією (ст. 437 ККУ)”, — вказано у повідомленні.

Варто зазначити, що стаття 437 має формулювання “Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни”, а саме: “1. Планування, підготовка або розв’язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років; 2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років”.

“1. Об’єктом злочину є мир; 2. Об’єктивна сторона злочину характеризується діями у п’яти можливих формах, перші чотири із яких передбачені ч. 1, а остання — ч. 2 ст. 437: 1) планування агресивної війни чи воєнного конфлікту; 2) підготовка агресивної війни чи воєнного конфлікту; 3) розв’язування агресивної війни чи воєнного конфлікту; 4) участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій; 5) ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій”.

Нагадуємо, військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі.

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