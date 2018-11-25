СБУ проводит следственные действия по факту нападения россиян на украинские корабли

“Совместно с СБУ зарегистрированы и проводятся неотложные следственные действия по акту ведение агрессивной войны Российской Федерацией (ст. 437 УК)”, — указано в сообщении.

Стоит отметить, что статья 437 имеет формулировку “Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны”, а именно: “1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет; 2. Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет”.

“1. Объектом преступления является мир; 2. Объективная сторона преступления характеризуется действиями в пяти возможных формах, первые четыре из которых предусмотрены ч. 1, а последняя — ч. 2 ст. 437: 1) планирование агрессивной войны или военного конфликта; 2) подготовка агрессивной войны или военного конфликта; 3) развязыванию агрессивной войны или военного конфликта; 4) участие в заговоре, направленное на совершение таких действий; 5) ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий”.

Напоминаем, военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге.