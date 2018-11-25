СБУ проводит следственные действия по факту нападения россиян на украинские корабли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба безопасности Украины начала следственные действия по факту нападения военных РФ на украинские корабли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального прокурора Украины.
“Совместно с СБУ зарегистрированы и проводятся неотложные следственные действия по акту ведение агрессивной войны Российской Федерацией (ст. 437 УК)”, — указано в сообщении.
Стоит отметить, что статья 437 имеет формулировку “Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны”, а именно: “1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет; 2. Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет”.
“1. Объектом преступления является мир; 2. Объективная сторона преступления характеризуется действиями в пяти возможных формах, первые четыре из которых предусмотрены ч. 1, а последняя — ч. 2 ст. 437: 1) планирование агрессивной войны или военного конфликта; 2) подготовка агрессивной войны или военного конфликта; 3) развязыванию агрессивной войны или военного конфликта; 4) участие в заговоре, направленное на совершение таких действий; 5) ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий”.
Напоминаем, военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге.