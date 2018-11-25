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Луценко: Військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі, про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Генерального прокурора України.

“Здійснений прикордонним кораблем РФ таран рейдового буксиру „Яни Капу“ та захоплення катерів ВМС України підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії — це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави”, — повідомив очільник ГПУ.

Він також додав, що: “Відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права (далі — Конвенція ООН) та статті 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки (далі — Договір), військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства”.

Довідково. Стаття 17 Конвенції ООН встановлює, що за умови дотримання Конвенції, судна усіх держав, як прибережних так і тих, що не мають виходу до моря, користуються правом мирного проходу через територіальне море.

Частиною 1 статті 36 Конвенції ООН визначено, що в проливах, вказаних у статті 37 Конвенції ООН, всі судна та літальні апарати користуються правом транзитного проходу, якому не повинно чинитися перешкод.

Частина 1 статті 2 Договору передбачає, що торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.

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