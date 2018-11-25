Луценко: Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97059 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105760 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141188 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138382 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133253 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126863 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165943 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 30738 просмотра
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

8 марта, 18:40 • 21990 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 28202 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 21485 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 41888 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 130637 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165943 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176330 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187336 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244914 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 141188 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101938 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106325 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109017 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108506 просмотра
Актуальное
Луценко: Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге

Луценко: Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге

Киев  •  УНН

 • 14228 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Совместно с СБУ зарегистрирован и проводятся неотложные следственные действия по акта ведение агрессивной войны Российской Федерацией (в 437 УК), об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального прокурора Украины.

"Проведенный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира" Яны Капу "и увлечения катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением приведенного в пункте d) статьи 3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства ", - сообщил глава ГПУ.

Он также добавил, что: "В соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву (далее - Конвенция ООН) и статьи 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (далее - Договор), военные корабли Украина пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства ".

Справка. Статья 17 Конвенции ООН устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции суда всех государств, как прибрежных так и тех, которые не имеют выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море.

Частью 1 статьи 36 Конвенции ООН определено, что в проливах, указанных в статье 37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий.

Часть 1 статьи 2 Договора предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемых в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы