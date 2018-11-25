Луценко: Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Совместно с СБУ зарегистрирован и проводятся неотложные следственные действия по акта ведение агрессивной войны Российской Федерацией (в 437 УК), об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального прокурора Украины.
"Проведенный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира" Яны Капу "и увлечения катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением приведенного в пункте d) статьи 3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства ", - сообщил глава ГПУ.
Он также добавил, что: "В соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву (далее - Конвенция ООН) и статьи 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (далее - Договор), военные корабли Украина пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства ".
Справка. Статья 17 Конвенции ООН устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции суда всех государств, как прибрежных так и тех, которые не имеют выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море.
Частью 1 статьи 36 Конвенции ООН определено, что в проливах, указанных в статье 37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий.
Часть 1 статьи 2 Договора предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемых в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.