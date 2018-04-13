Генеральна прокуратура підтвердила затримання організатора "тітушок" у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Генпрокуратура підтвердила інформацію про затримання у Франції Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп “тітушок” під час революції Гідності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку речника ГПУ Андрія Лисенка.
“ГПУ отримала офіційне повідомлення про затримання у Франції Армена Саркісяна — одного з організаторів груп „тітушок“, які діяли під час Євромайдану”, — повідомив Лисенко.
Він наголосив, що Генпрокуратура готуватиме документи для його екстрадиції в Україну.
“У нас є 40 днів для цього. Ми цей процес не затягуватимемо”, — заявив речник ГПУ.
Як повідомляв УНН, у Франції затриманий організатор “тітушок” Саркісян.