Генасамблея ООН у четвер проголосує за призупинення членства росії у РПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Генеральна Асамблея ООН у четвер проведе голосування з питання припинення членства росії в Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє агентство France - Presse (AFP), посилаючись на джерело в організації, пише УНН.
Цитата
"Генасамблея ООН у четвер проголосує за відсторонення росії від Ради з прав людини", - повідомляє агентство.
Деталі
За даними ЗМІ, голосування намічене на 17:00.
Раніше за ініціативу виключення росії з Ради з прав людини виступали США.
Нагадаємо
Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що росія не має ні юридичного, ні політичного, ні морального права залишатися в Раді з прав людини ООН.