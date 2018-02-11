Гелетей: затримання Саакашвілі чи когось іншого не входить до функцій УДО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Управління державної охорони виконує виключно передбачені законом України функції, до яких не належить затримання ні Саакашвілі, ні когось іншого. Так начальник Управління державної охорони України, генерал-полковник Валерій Гелетей прокоментував інформацію про участь військовослужбовців УДО в нібито спробі затримання Михайла Саакашвілі, передає УНН.
“Управління державної охорони виконує виключно передбачені законом України функції, до яких не належить затримання ні Саакашвілі, ні когось іншого. Мене глибоко обурюють подібні безпідставні звинувачення в бік УДО України від окремих політиків, а також тиражування цих недолугих домислів у ЗМІ”, — зазначив Гелетей.
Крім того, у прес-службі УДО наголосили, що управління у своїй діяльності керується виключно чинним Законодавством України.
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“...до меж компетенції охоронного відомства належить забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, а також забезпечення безпеки вищих посадових осіб як України, так і глав іноземних держав, урядів і парламентів, керівників міжнародних організацій, які перебувають на території України з офіційними чи робочими візитами”, — додали у прес-службі.
Раніше народний депутат Юрій Дерев'янко заявив, що операцією з невдалого викрадення Саакашвілі займалось УДО – Управління державної охорони.
Як стало відомо УНН, Служба безпеки України не відправляла ні спецпідрозділ “Альфа”, ні інші спеціальні підрозділи до готелю FAIRMONT в центрі Києва.