"Ганяв вандалів": Кличко прийшов на засідання Київради з травмованою ногою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко прийшов на засідання Київради з травмованою ногою, зазначивши, що "ганяв вандалів", які розписували стіни у центрі Києва і стара травма нагадала про себе. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Кличка.
"Я сьогодні, бачите, як прийшов… Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе! І не тільки від коронавірусу... Минула субота видалася активною: спочатку пограв із синами у футбол, а потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни у центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе - знову надірвав ахілове сухожилля", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, як повідомляв мер Києва Віталій Кличко раніше, правоохоронці затримали двох вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда" на Андріївському узвозі у Києві.