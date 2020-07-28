"Ганяв вандалів": Кличко прийшов на засідання Київради з травмованою ногою

"Я сьогодні, бачите, як прийшов… Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе! І не тільки від коронавірусу... Минула субота видалася активною: спочатку пограв із синами у футбол, а потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни у центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе - знову надірвав ахілове сухожилля", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, як повідомляв мер Києва Віталій Кличко раніше, правоохоронці затримали двох вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда" на Андріївському узвозі у Києві.