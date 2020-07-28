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19 березня, 18:42 • 43510 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 94014 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 99122 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 115436 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 121982 перегляди

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"Ганяв вандалів": Кличко прийшов на засідання Київради з травмованою ногою

"Ганяв вандалів": Кличко прийшов на засідання Київради з травмованою ногою

Київ • УНН

 • 24036 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко прийшов на засідання Київради з травмованою ногою, зазначивши, що "ганяв вандалів", які розписували стіни у центрі Києва і стара травма нагадала про себе. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Кличка.

"Я сьогодні, бачите, як прийшов… Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе! І не тільки від коронавірусу... Минула субота видалася активною: спочатку пограв із синами у футбол, а потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни у центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе - знову надірвав ахілове сухожилля", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, як повідомляв мер Києва Віталій Кличко раніше, правоохоронці затримали двох вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда" на Андріївському узвозі у Києві.

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