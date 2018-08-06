"Динамівця" Вербича визнали найкращим футболістом туру УПЛ

За підсумком голосування перемогу здобув представник “Динамо” Беньямін Вербич, який у матчі з “Шахтарем” забив єдиний м’яч. За нього віддали голоси вісім респондентів із десяти.

Зазначимо, що до складу експертної ради потрапили — Артур Валерко, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Нагадаємо, що Вербич перейшов до “Динамо” наприкінці минулого року із “Копенгагена”.

Як повідомляв УНН, "Динамо" мінімально здолало "Шахтар".