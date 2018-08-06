"Динамовца" Вербича признали лучшим футболистом тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал представитель "Динамо" Беньямин Вербич, который в матче с "Шахтером" забил единственный мяч. За него отдали голоса восемь респондентов из десяти.

Отметим, что в состав экспертного совета попали - Артур Валерко, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Напомним, что Вербич перешел в "Динамо" в конце прошлого года из "Копенгагена".

Как сообщал УНН, "Динамо" минимально обыграло "Шахтер".