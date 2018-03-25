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Футболіст "Марселя" не допоможе Японії у спарингу проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. За повідомленням сайту Футбольної асоціації Японії, перед товариським матчем зі збірною України, суперник "жовто-блакитних" зазнав кадрової втрати, передає УНН.

Через травму стегна бельгійський табір команди Вахіда Халілходжича залишив захисник французького “Марселя” Хірокі Сакаї.

У нинішній кампанії Сакаї є основним виконавцем французького клубу — 43 проведені поєдинки при 4 результативних передачах. У складі збірної Японії Сакаї, трансферна вартість якого становить 3,5 млн. євро, провів 41 поєдинок.

Додамо також, поєдинок збірних відбудеться 27 березня у Льєжі на стадіоні “Моріс Дюфран” о 15:20 за київським часом.

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