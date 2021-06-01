Футболіст “Динамо” змінив українське громадянство на грузинське
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Хавбек київського “Динамо” Георгій Цітаішвілі отримав грузинське громадянство, інформує Федерація футболу Грузії, передає УНН.
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Півзахисник прийняв рішення виступати за збірну Грузії за сімейними обставинами.
“Я завжди хотів грати за збірну Грузії, батьки і члени родини багато говорили зі мною про це. Перш за все, я повинен грати на високому рівні в клубі, щоб мене викликали в збірну, це моя мета. Я все ще тренуюся індивідуально, оскільки сезон закінчується, а клуб відпочиває. Я буду повністю готовий до зборів і зможу повноцінно готуватися з командою. Обіцяю грузинським уболівальникам, коли я вийду на поле у футболці збірної Грузії, я витрачу все задля успіху команди”, — зізнався півзахисник.
Деталі
20-річний гравець останнім часом не грав через травму і найближчим часом відновить тренування з клубом.
Доповнення
Цітаішвілі виступав в молодіжних збірних України різних вікових категорій, а в складі команди U-20 під керівництвом Петракова став чемпіонам світу.