Футбол: "Металіст-1925" продовжив переможну серію в УПЛ

Деталі

Матч розпочався позитивно для аутсайдера чемпіонату – "Маріуполя". Уже на третій хвилині нападник Андрій Кулаков відкрив рахунок з гольової передачі від Топалова.

Ситуація на полі змінилася лише в заключній 20-хвилинці. Спочатку рахунок був вирівняний зусиллями Марлісона на 72-й хвилині. На останній хвилині основного часу матчу переможний гол за харків'ян забив Зубков – 1:2.

Доповнення

"Маріуполь" зазнав вже дев'ятої поразки і замикає турнірну таблицю чемпіонату (4). "Металіст-1925" з 16 балами посідає 7-й рядок.