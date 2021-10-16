Футбол: "Металлист-1925" продолжил победную серию в УПЛ

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КИЕВ. 16 октября. УНН. ФК "Мариуполь" принял "Металлист-1925" в рамках встречи 11-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН.

Детали

Матч начался положительно для аутсайдера чемпионата - "Мариуполя". Уже на третьей минуте нападающий Андрей Кулаков открыл счет с голевой передачи от Топалова.

Ситуация на поле изменилась лишь в заключительной 20-минутке. Сначала счет был выровнен усилиями Марлисона на 72-й минуте. На последней минуте основного времени матча победный гол за харьковчан забил Зубков - 1:2.

Дополнение

"Мариуполь" потерпел уже девять поражений и замыкает турнирную таблицу чемпионата (4). "Металлист-1925" с 16 баллами занимает 7-ю строчку.

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