Футбол: "Металлист-1925" продолжил победную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. ФК "Мариуполь" принял "Металлист-1925" в рамках встречи 11-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН.
Детали
Матч начался положительно для аутсайдера чемпионата - "Мариуполя". Уже на третьей минуте нападающий Андрей Кулаков открыл счет с голевой передачи от Топалова.
Ситуация на поле изменилась лишь в заключительной 20-минутке. Сначала счет был выровнен усилиями Марлисона на 72-й минуте. На последней минуте основного времени матча победный гол за харьковчан забил Зубков - 1:2.
Дополнение
"Мариуполь" потерпел уже девять поражений и замыкает турнирную таблицу чемпионата (4). "Металлист-1925" с 16 баллами занимает 7-ю строчку.