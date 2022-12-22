Французька залізниця отримала рахунок на 100 млн євро через різдвяний страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Французька залізниця (SNCF) зіткнулася з рахунком у 100 мільйонів євро у зв'язку з різдвяним страйком залізничників, організованим контролерами квитків без підтримки профспілки, який спричинив серйозну негативну реакцію з боку мандрівників. Про це пише УНН посилаючись на AFP.
Деталі
Міністр транспорту Клеман Бон назвав страйк у вихідні "незрозумілим та невиправданим".
"Ймовірно, це коштуватиме компанії приблизно 100 мільйонів євро", - сказав він радіо Franceinfo.
Цими вихідними кілька сотень тисяч мандрівників анулювали свої квитки.
SNCF запропонувала відшкодувати подвійну номінальну вартість відмінених квитків, якщо мандрівники не можуть забронювати альтернативу.
Вирішення спору, яке призвело до скасування двох з п'яти поїздів далекого прямування цими вихідними, ускладнюється тим, як організовані страйкарі.
Зупинку координував неформальний колектив диспетчерів поїздів у Facebook, а не представники профспілки, і страйкарі не робили публічних заяв.
SNCF повідомляє, що профспілки вже домовилися про підвищення заробітної плати працівників на 12 відсотків протягом двох років, що відповідає рівню інфляції та перевищує більшість розрахунків у приватному секторі.
Профспілки поінформували керівництво про новий можливий страйк у новорічні вихідні.