Франція посилить захист від кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Французьке військове відомство посилить захист від кібератак, заявив міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан в інтерв’ю французьким ЗМІ, передає УНН з посиланням на Reuters.
За його словами, Франція не менше вразлива для кібератак з боку іноземних держав, ніж Сполучені Штати.
Ж.Ле Дріан зазначив, що є реальна небезпека кібератак на об’єкти французької цивільної інфраструктури, а також проти французької демократії і засобів масової інформації.
Відповідаючи на питання, чи володіє Франція імунітетом від таких атак, Ж.Ле Дріан сказав: “Ні, звичайно, немає, ми не повинні бути наївними”.