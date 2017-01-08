Франция усилит защиту от кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Французское военное ведомство усилит защиту от кибератак, заявил министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан в интервью французским СМИ, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По его словам, Франция не менее уязвима для кибератак со стороны иностранных государств, чем Соединенные Штаты.
Ж.Ле Дриан отметил, что есть реальная опасность кибератак на объекты французской гражданской инфраструктуры, а также против французской демократии и средств массовой информации.
Отвечая на вопрос, обладает ли Франция иммунитетом от таких атак, Ж.Ле Дриан сказал: "Нет, конечно, нет, мы не должны быть наивными".