Формула Штайнмайєра: у "Слузі народу" кажуть, що у Мінську ніхто нічого не підписував
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Українська сторона під час мінських переговорів тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі напередодні нічого не підписувала. Про це заявив народний депутат від пропрезидентської фракції "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко у Facebook, передає УНН.
"Нюанси - вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ М.Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України В.Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень "про особливості..." до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після", - повідомив Яременко.
При цьому він відзначив, що усе інше - "предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається)".
Також Яременко зауважив, що "розумним людям однаково важливе розуміння загального напрямку і нюансів". "Загальний напрямок - Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Не поступаючись при цьому нічим принциповим - ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати Мінські домовленості", - зауважив нардеп.
Напередодні, після переговорів ТКГ у Мінську, Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Зазначимо, перед засіданням ТКГ 1 жовтня колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань контактної групи Роман Безсмертний оприлюднив нібито проект формули Штайнмайєра, який, за його словами, планується показати на зустрічі в нормандському форматі.