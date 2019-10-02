Формула Штайнмайера: в "Слуге народа" говорят, что в Минске никто ничего не подписывал
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Украинская сторона во время минских переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе накануне ничего не подписывала. Об этом заявил народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в Facebook, передает УНН.
"Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителя ОБСЕ М.Сайдика о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украина В.Пристайко - говорится о порядке применения решений "об особенностях..." до местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после", - сообщил Яременко.
При этом он отметил, что все остальное - "предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что дает обществу возможность контроля за тем, что происходит)".
Также Яременко отметил, что "умным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов". "Общее направление - Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе. Не поступаясь при этом ничем принципиальным - ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности", - отметил нардеп.
Накануне, после переговоров ТКГ в Минске, Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.
Отметим, перед заседанием ТКГ 1 октября бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный обнародовал якобы проект формулы Штайнмайера, который, по его словам, планируется показать на встрече в нормандском формате.