ФК "Зоря" зацікавився албанським воротарем турецького клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Албанський страж воріт ФК "Менеменспор" Гентіан Сельмані потрапив в сферу інтересів луганської "Зорі", повідомляє УНН з посиланням на Fotomac.
22-річний Сельмані отримав пропозиції з Італії, Греції, Росії та України. Воротарем, у якого є контракт з "Менеменспором" ще на один рік, окрім "Зорі" цікавиться італійський клуб Серії А "Болонья", грецький "Олімпіакос", російський "Спартак", "Краснодар".
"Наш воротар дуже талановитий і дисциплінований. Це дуже природно, що клуби висувають пропозиції. Однак тепер наш пріоритет - позбутися від спалаху коронавірусу і повернутися до футболу", - зізнався тренер "Менеменспора" Дженк Лалечі.
Відзначимо, що Сельмані у нинішній кампанії в Туреччині відстояв 28 поєдинків в яких пропустив 38 м'ячів і в 6 матчах не пропустив жодного з 28-ми. У складі молодіжної збірної Албанії кіпер відіграв 14 баталій.