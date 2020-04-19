ФК "Зоря" зацікавився албанським воротарем турецького клубу

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Албанський страж воріт ФК "Менеменспор" Гентіан Сельмані потрапив в сферу інтересів луганської "Зорі", повідомляє УНН з посиланням на Fotomac.

22-річний Сельмані отримав пропозиції з Італії, Греції, Росії та України. Воротарем, у якого є контракт з "Менеменспором" ще на один рік, окрім "Зорі" цікавиться італійський клуб Серії А "Болонья", грецький "Олімпіакос", російський "Спартак", "Краснодар".

"Наш воротар дуже талановитий і дисциплінований. Це дуже природно, що клуби висувають пропозиції. Однак тепер наш пріоритет - позбутися від спалаху коронавірусу і повернутися до футболу", - зізнався тренер "Менеменспора" Дженк Лалечі.

Відзначимо, що Сельмані у нинішній кампанії в Туреччині відстояв 28 поєдинків в яких пропустив 38 м'ячів і в 6 матчах не пропустив жодного з 28-ми. У складі молодіжної збірної Албанії кіпер відіграв 14 баталій.

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