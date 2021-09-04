ФК "Рух" орендував флангового оборонця "Динамо"

Що відомо

За умовами угоди, 28-річний лівий оборонець захищатиме кольори “Руху” до кінця 2021-го року. У “Русі” Костевич гратиме під 14 номером.

Деталі

Костевич — вихованець львівського футболу. З 2017-го року виступав за познанський “Лех”, має досвід гри у єврокубках. З осені 2020-го — гравець київського “Динамо”. В активі Володимира — 85 поєдинків у Прем’єр-лізі України та 7 матчів за молодіжну збірну України.

Доповнення

“Динамо” з 16 очками йде лідером турніру, а “Рух” тільки 10-ті (7).