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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ФК “Львів” віддав в оренду двох бразильських футболістів

ФК “Львів” віддав в оренду двох бразильських футболістів

Київ • УНН

 • 14689 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. ФК “Львів” віддав в оренду півзахисників Альваро Тавареша та Ернеста. Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу команди.

Деталі

26-річний бразилець Альваро виступав за “Горожан” із 2019 року. Цього сезону на його рахунку 13 матчів.

Ганець Ернест став гравцем “Львова” восени 2020 року, перейшовши з “Руху”. Цього сезону вінгер забив два голи і зробив п’ять асистів у 19 матчах Горож.

Зазначається, що команда Олега Дулуба пішла на зимову паузу на 12 місці турнірної таблиці УПЛ. У Кубку України “Львів” вийшов у чвертьфінал, де зіграє із “Шахтарем”.

Нагадаємо

“Динамо” оголосило ім’я першого суперника на тренувальному зборі в Туреччині.

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