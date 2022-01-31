ФК “Львів” віддав в оренду двох бразильських футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. ФК “Львів” віддав в оренду півзахисників Альваро Тавареша та Ернеста. Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу команди.
Деталі
26-річний бразилець Альваро виступав за “Горожан” із 2019 року. Цього сезону на його рахунку 13 матчів.
Ганець Ернест став гравцем “Львова” восени 2020 року, перейшовши з “Руху”. Цього сезону вінгер забив два голи і зробив п’ять асистів у 19 матчах Горож.
Зазначається, що команда Олега Дулуба пішла на зимову паузу на 12 місці турнірної таблиці УПЛ. У Кубку України “Львів” вийшов у чвертьфінал, де зіграє із “Шахтарем”.
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