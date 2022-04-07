Фінляндія уточнить наступні кроки щодо можливого вступу до НАТО за кілька тижнів - МЗС

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Фінляндія уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про вступ до НАТО найближчими тижнями, на тлі повномасштабного вторгнення рф до України, заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто після участі у зустрічі голів МЗС країн НАТО у Брюсселі у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.