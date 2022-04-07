Фінляндія уточнить наступні кроки щодо можливого вступу до НАТО за кілька тижнів - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Фінляндія уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про вступ до НАТО найближчими тижнями, на тлі повномасштабного вторгнення рф до України, заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто після участі у зустрічі голів МЗС країн НАТО у Брюсселі у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Хаавісто сказав, що російське вторгнення показало, що росія готова піти на все більший ризик у своїх військових операціях, може швидко мобілізувати понад 100 000 солдатів проти сусідньої країни і більш відкрито, ніж раніше, обговорювала можливість застосування своєї ядерної та біологічної зброї.
"Ми підійшли до ситуації, у якій нам може знадобитися співпраця", - сказав Хаавісто, натякаючи на НАТО.
Він додав, що країни-члени НАТО запропонували Фінляндії допомогу у забезпеченні безпеки в процесі подання заявки, і сказав, що, за їхніми оцінками, розгляд заявки триватиме від чотирьох місяців до одного року.
“У червні у Мадриді відбудеться важливий саміт НАТО. Звичайно, НАТО цікавиться, чи подадуть Фінляндія і, можливо, Швеція свої заявки на членство до цього", - сказав Хаавісто.
Він сказав, що наступного тижня уряд надасть фінському парламенту звіт про те, як рішення росії про напад на Україну змінило ситуацію з безпекою Фінляндії. Але він додав, що уряд готовий швидко запропонувати вступ до НАТО, якщо буде достатня підтримка парламенту.
Доповнення
Після Другої світової війни Фінляндія засновувала безпекову політику на підтримці надійної оборони та дружніх стосунках зі своїм набагато більшим сусідом.
Ця скандинавська нація бере участь у оборонних навчаннях разом із сусідніми Швецією та Норвегією, є членом очолюваних Великою Британією сил JEF і у 2014 році приєдналася до програми розширених можливостей НАТО разом зі Швецією, Австралією, Грузією та Йорданією.
З часу вторгнення росії в Україну в лютому опитування громадської думки, проведені на замовлення фінських ЗМІ, показали швидкий розворот суспільної думки у Фінляндії, і більшість тепер виступає за вступ до НАТО.
Фінляндія, держава-член Європейського Союзу, має спільний кордон із росією протяжністю 1300 км.