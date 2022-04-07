Финляндия уточнит следующие шаги по возможному вступлению в НАТО за несколько недель - МИД

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 1976 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 19394 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 29508 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 63487 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104716 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138311 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 290996 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137054 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123570 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387394 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 15079 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 22881 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22578 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 11447 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 7236 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 19394 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 290996 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 309208 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387394 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362854 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6718 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83483 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116809 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136458 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174873 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Финляндия уточнит следующие шаги по возможному вступлению в НАТО за несколько недель - МИД

Киев • УНН

 • 144936 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Финляндия уточнит следующие шаги по возможному решению о вступлении в НАТО в ближайшие недели, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто после участия во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Финляндия уточнит следующие шаги по возможному вступлению в НАТО за несколько недель - МИД

Детали

Хаависто сказал, что российское вторжение показало, что россия готова пойти на все больший риск в своих военных операциях, может быстро мобилизовать более 100 000 солдат против соседней страны и более открыто, чем раньше, обсуждала возможность применения своего ядерного и биологического оружия.

"Мы подошли к ситуации, в которой нам может понадобиться сотрудничество", - сказал Хаависто, намекая на НАТО.

Он добавил, что страны-члены НАТО предложили Финляндии помощь в обеспечении безопасности в процессе подачи заявки, и сказал, что, по их оценкам, рассмотрение заявки займет от четырех месяцев до одного года.

“В июне в Мадриде состоится важный саммит НАТО. Конечно, НАТО интересуется, подадут ли Финляндия и, возможно, Швеция свои заявки на членство до этого", - сказал Хаависто.

Он сказал, что на следующей неделе правительство предоставит финскому парламенту отчет о том, как решение россии о нападении на Украину изменило ситуацию с безопасностью Финляндии. Но он добавил, что правительство готово быстро предложить вступление в НАТО, если будет достаточная поддержка парламента.

Дополнение

После Второй мировой войны Финляндия основывала политику на поддержании надежной обороны и дружеских отношениях со своим гораздо более крупным соседом.

Эта скандинавская страна участвует в оборонительных учениях вместе с соседними Швецией и Норвегией, является членом возглавляемых Великобританией сил JEF и в 2014 году присоединилась к программе расширенных возможностей НАТО вместе со Швецией, Австралией, Грузией и Иорданией.

Со времени вторжения россии в Украину в феврале опросы общественного мнения, проведенные по заказу финских СМИ, показали быстрый разворот общественного мнения в Финляндии, и большинство теперь выступает за вступление в НАТО.

Финляндия, государство-член Европейского Союза, имеет общую границу с россией протяженностью в 1300 км.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44