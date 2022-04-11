Фінляндія та Швеція планують вступити до НАТО вже влітку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Після російської агресії проти України Фінляндія та Швеція планують вступити до НАТО вже влітку, пише лондонська Times із посиланням на американські джерела. Про це повідомляє УНН.
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Якщо ці плани реалізуються, Фінляндія стане країною з найдовшим (1340 км) спільним кордоном з росією серед членів НАТО, вона проходить приблизно 200 км від Санкт-Петербурга. І Фінляндія, і Швеція також мають протяжну берегову лінію та численні острови у Балтійському морі.
Швеція більше 200 років не вступала в жодні військові союзи, а Фінляндія суворо дотримувалася дружнього до СРСР нейтралітету протягом усієї холодної війни. Під впливом російської агресії громадська думка в обох країнах різко змістилася у бік вступу до НАТО.
Шведська газета Aftonbladet раніше минулого тижня також писала, що Швеція може затвердити свою заявку на вступ до НАТО до середини червня, а наприкінці того ж місяця її можуть схвалити члени альянсу на своєму саміті у Мадриді. За даними газети, Фінляндія та Швеція розраховують вступити до НАТО одночасно та тісно координують свої дії.
Нагадаємо
Німеччина і Франція в 2008 році допустили стратегічну помилку, не дозволивши Україні стати членом НАТО. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю NBC.