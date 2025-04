Франція та Німеччина припустилися стратегічної помилки у 2008 році, не пустивши Україну в НАТО – Кулеба

Цитата

"Якби ми були членом НАТО, цієї війни б не сталося. Стратегічна помилка, допущена в 2008 році Німеччиною і Францією, які відкинули зусилля США та інших союзників по включенню України — це те, за що ми розплачуємося. Німеччина і Франція не платять за цю помилку, це робить Україна", - сказав міністр.

Деталі

За його словами, зараз реальність така, що Україна здатна і знає, як воювати.

"Я думаю, не буде перебільшенням сказати, що Україна виявилася однією з найсильніших армій у світі - може бути, другою за силою після США не за кількістю, а з досвіду, боєздатності", - зазначив Кулеба.

Він повідомив також, що українська сторона пропонує Заходу і НАТО угоду: "ви забезпечуєте нас всім, що нам потрібно, і ми боремося, щоб вам не довелося вступати в бій" з путіним.

EARLIER: Ukrainian Foreign Minister Kuleba tells #MTP, “If we were a member of NATO, this war wouldn’t take place.”@DmytroKuleba: “We propose to the west and to NATO a fair deal: You provide us with everything that we need, and we fight so that you don't have to step” Putin. pic.twitter.com/taEMOejwJ9

— Meet the Press (@MeetThePress) April 10, 2022

Як писав УНН, раніше сьогодні Президент Володимир Зеленський заявив, що, якби Україна була повноцінним членом НАТО, не виключено що російського вторгнення вдалося б уникнути.