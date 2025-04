Франция и Германия допустили стратегическую ошибку в 2008 году, не пустив Украину в НАТО – Кулеба

Цитата

"Если бы мы были членом НАТО, этой войны бы не случилось. Стратегическая ошибка, допущенная в 2008 году Германией и Францией, которые отвергли усилия США и других союзников по включению Украины — это то, за что мы расплачиваемся. Германия и Франция не платят за эту ошибку, это делает Украина", - сказал Министр.

Детали

По его словам, сейчас реальность такова, что Украина способна и знает, как воевать.

"Я думаю, не будет преувеличением сказать, что Украина оказалась одной из сильнейших армий в мире – может быть, второй по силе после США не по количеству, а по опыту, боеспособности", - отметил Кулеба.

Он сообщил также, что украинская сторона предлагает Западу и НАТО сделку: "вы обеспечиваете нас всем, что нам нужно, и мы боремся, чтобы вам не пришлось вступать в бой" с путиным.

EARLIER: Ukrainian Foreign Minister Kuleba tells #MTP, “If we were a member of NATO, this war wouldn’t take place.”@DmytroKuleba: “We propose to the west and to NATO a fair deal: You provide us with everything that we need, and we fight so that you don't have to step” Putin. pic.twitter.com/taEMOejwJ9

— Meet the Press (@MeetThePress) April 10, 2022

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Президент Владимир Зеленский заявил, что, если бы Украина была полноценным членом НАТО, не исключено что российского вторжения удалось бы избежать.