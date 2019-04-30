Філармонія врятована від багаторічного руйнування, до якого не було діла попередній владі - блогер

"Знайшов архівні знімки і на них видно, що зміцнення схилу в районі Арки Дружби народів та філармонії на Володимирському узвозі в Києві дійсно вироблялося", - написав Наумович, також опублікував відповідні фото.

За його інформацією, схил в районі філармонії вже багато років потребував зміцненні, однак проблемою цієї зайнялася тільки нинішня столична адміністрація.

"Якщо вірити висновку експертів Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій і" ІКОМОС-УКРАЇНА ", схил потребував зміцненні вже кілька десятиліть. Інакше в якийсь момент ця вся хрень могла сповзти вниз до € 6 € нRм, або поступово, залишаючи тріщини на будівлі філармонії. Причому, я погуглити і знайшов публікації ще більш ніж 10-річної давності, де говорилося про цю проблему. Але минула міська влада закривала очі на неї - в результаті ми поступово втрачали Філармонію ", - підкреслив блогер.

Він зазначив, що тепер Київська адміністрація провела всі необхідні роботи, схил укріплений і Національної філармонії нічого не загрожує.

"Загалом, тепер можна видихнути: схил укріплений, як повідомляють в КМДА, буронабивних палями (400 шт.). І це однозначно добре ", - констатував Сергій Наумович.

Нагадаємо, при реконструкції Володимирської гірки в минулому році також була встановлена захист від зсувів у вигляді паль і опорних стін.