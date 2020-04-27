ФІФА запланувала збільшити кількість замін після відновлення турнірів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. ФІФА запропонувала командам збільшити кількість замін після відновлення турнірів, які призупинили через спалах коронавірусу, передає УНН з посиланням на "Reuters".
Світовий футбол був призупинений останнього місяця, але багато ліг і федерацій все ще планують завершити сезон, але для цього їм доведеться збільшити кількість матчів в більш короткий період, ніж зазвичай.
Пропозиція про більшу кількість замін, а саме до 5-ти повинна бути схвалена футбольною організацією "IFAB", і остаточне рішення залишиться за організаторами змагань.
"Одна з проблем в цьому відношенні полягає в тому, що більш висока, ніж зазвичай частота матчів може збільшити ризик можливих травм через перевантаження гравця. Кожній команді тепер буде надана можливість використовувати до п'яти замін під час матчу з можливістю додаткової заміни, що залишиться в додатковий час", - пояснено в зверненні ФІФА.
Додамо, у разі прийняття нового правила, воно буде застосовуватися до кінця цього сезону і наступного сезону, а також до всіх міжнародних матчів до 31 грудня наступного року.